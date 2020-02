Beppe Vessicchio torna a Sanremo 2020 e i social lo acclamano

Tra i grandi ritorni della 70esima edizione di Sanremo c'è quello di Beppe Vessicchio: nella serata inaugurale (IL RACCONTO) il direttore d'orchestra ha accompagnato Le Vibrazioni - tra i big preferiti in gara - e il suo rientro, dopo due anni di assenza, è stato acclamato sui social.

Con Le Vibrazioni

In molti avevano protestato per la sua assenza nel corso delle scorse edizioni: il maestro è infatti amatissimo dal pubblico. Martedì sera è tornato per dirigere l’orchestra sulle note di “Dov’è”, intepretata da Francesco Sarcina e la sua band (e tradotta in tempo reale nel linguaggio dei segni). "Unica certezza", commentano gli utenti sui social nel rivederlo in scena, e ancora "Finalmente è tornato l'unico vero protagonista", "Senza di lui Sanremo non ha più senso" e "Questo è il vero evento di Sanremo di quest'anno".