Su Instagram è approdato un nuovo filtro per le Storie, che sicuramente sarà apprezzato dai fan della musica italiana.

A poche ore dall’avvio ufficiale dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, tra i filtri disponibili nelle Storie c’è anche "Canta Sanremo" dedicato alla famosa kermesse che si svolge sul palco dell’Ariston.

Perfetto per gli utenti che vogliono “cavalcare”, almeno virtualmente, il noto palco sanremese, il nuovo filtro permette di catturare brevi filmati personalizzati mentre si intonano alcuni tra i brani più memorabili dei 70 anni di storia del Festival.

Il nuovo filtro “Canta Sanremo”

Premendo sull’icona del filtro “Canta Sanremo”, gli utenti si ritrovano sul palco dell’Ariston attorniati dagli immancabili fiori di Sanremo.

Sulla testa della star del “palcoscenico virtuale” appare un rettangolo blu che a rotazione seleziona il brano da cantare.

Gli utenti possono così mettere in mostra le proprie abilità canore intonando la canzone scelta dall’algoritmo, con tanto di applauso finale.

Come creare una storia con il nuovo filtro

Per attivare il nuovo filtro è necessario seguire l'account Instagram ufficiale del Festival di Sanremo @sanremorai.

Cliccando sul link del filtro consultabile nella biografia del profilo, “Canta Sanremo” andrà ad arricchire il panorama di filtri disponibili nelle proprie Storie.

Per sperimentare virtualmente il palco dell’Ariston, dopo essere entrati nella schermata dedicata ai post che scompaiono dopo 24 ore, cliccando dalla home dell’app sull’immagine del proprio profilo in alto a sinistra, basta selezionare l’icona di “Canta Sanremo”, che compare a fianco degli altri filtri disponibili per le storie.

Così facendo si viene indirizzati a una schermata con fotocamera pronta per l’uso, caratterizzata dalla presenza del microfono e dei fiori sanremesi. A questo punto basta premere il tasto registrare per catturare la propria esibizione.

Il filtro dedicato al Festival sta già spopolando su Instagram, insieme alle nuove Gif animate e ai divertenti stickers consultabili digitando “Sanremo2020" nella barra di ricerca.