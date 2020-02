Instagram, in arrivo le reazioni rapide per i messaggi Direct

Ci sono novità nel mondo Instagram: presto sull’applicazione di proprietà di Facebook diventata negli ultimi anni una delle piattaforme social più amate da giovani e giovanissimi potrebbe arrivare una funzione inedita che riguarda i Direct, attualmente in fase di test.

A rivelare i piani dell’azienda è ancora una volta la sviluppatrice Jane Manchun Wong, che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha svelato la volontà del social network di aggiungere le Reaction per i messaggi scambiati nella chat privata.

Attualmente la funzione, come confermato da Alexandru Voica, Tech Comms Manager di Facebook, è in fase di test tra i dipendenti dell’azienda, ma potrebbe ben presto essere resa disponibile per tutti gli utenti.

Di cosa si tratta

“Instagram sta lavorando su Reazioni per i messaggi diretti. Attualmente, "i non dipendenti possono vedere solo la reazione “mi piace””, si legge nel Tweet pubblicato dalla nota leaker.

La funzione non è sicuramente una novità per gli utenti che utilizzano e conoscono gli altri servizi di Facebook. La possibilità di aggiungere Reaction ai messaggi è già disponibile su Messenger, nelle chat di gruppo.

Nel caso in cui passerà i test, proprio come succede su Facebook, anche su Instagram gli utenti avranno la possibilità di rispondere rapidamente a ogni messaggio ricevuto scegliendo tra una delle sette “Reazioni rapide” disponibili: cuore, faccina sorridente, faccina stupita, faccina che piange, faccina arrabbiata e pollice in sù o in giù.

Instagram: le ultime novità

Da alcuni giorni su Instagram è scomparsa l’icona di Igtv, il servizio di video di lunga durata lanciato dal social network nel 2018.

“Mentre continuiamo a lavorare per rendere più facile per le persone creare e scoprire contenuti Igtv, abbiamo appreso che la maggior parte delle persone sta trovando contenuti Igtv attraverso le anteprime nel feed, i canali Igtv nella sezione esplora, i profili dei creatori e l’app di base. Pochissimi stanno facendo clic sull’icona Igtv nell’angolo in alto a destra della schermata principale nell’app di Instagram”, ha dichiarato un portavoce di Facebook a TechCrunch, spiegando le motivazioni alla base della rimozione dell’icona ufficiale di Igtv da Instagram.