Chi è Lewis Capaldi, cantautore naif di successo

Tra i fenomeni musicali del momento c’è senz’altro Lewis Capaldi. In molti hanno ascoltato le sue canzoni, ma in pochi conoscono il suo nome e sanno qualcosa su di lui. Il ragazzo, in realtà, per quanto giovanissimo (ha appena 23 anni), bazzica sulla scena discografica e, in generale, musicale già da diversi anni. Il successo, dirompente, però è arrivato soltanto negli ultimi tempi. Scopriamo, quindi, qualcosa in più sul cantautore Lewis Capaldi.

Chi è Lewis Capaldi

Lewis Capaldi è nato a Whitbur, in Scozia, il 7 ottobre del 1996. Come si evince dal cognome, le sue origini sono per metà italiane: in particolare, per il lato paterno della sua famiglia. Suo cugino è Peter Capaldi, attore e regista britannico (ma, si capisce, di origini italiane), che ha vestito i panni del 12esimo Doctor Who. Si avvicina alla musica giovanissimo: da bambino, ascoltando i dischi dei genitori. Crescendo, iniziando a suonare la chitarra. E scrivendo le sue prime canzoni. Abbiamo sentito per la prima volta il nome di Lewis Capaldi del 2017, quando l’artista ha pubblicato un brano autoprodotto, “Bruises”: pezzo che in breve tempo ha fatto il giro del web, facendo schizzare alle stelle il numero degli ascolti. Da qui l’artista è stato chiamato nel mondo di una major: la Universal. “Bruises” era uno dei quattro brani presenti nel primo ep del cantante. Il lavoro si chiamava “Bloom” e, oltre al pezzo già citato, conteneva anche “Fade”, “Lost on You” e la title-track. Sarebbero seguiti altri due ep: “Breach” (pubblicato nel novembre del 2018) e “Bruises” (risalente al settembre di quest’anno).

Lewis Capaldi e il successo

La canzone della svolta, per il giovane cantautore, è stata “Someone You Loved”, pubblicata nel novembre dello scorso anno. Il brano ha anticipato il primo (e, a oggi, unico) disco dell’artista scozzese: si tratta di “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, pubblicato a maggio di quest’anno. Il disco, finora, è il più venduto di quest’anno nel Regno Unito e in Irlanda. Un successo che ripete quello che già era stato ottenuto dal singolo, che ha raggiunto la vetta delle canzoni più ascoltate negli Stati Uniti. L’album – rivela lo stesso Lewis Capaldi – nasce sulla scia di una delusione d’amore: l’artista, infatti, ha dichiarato di aver scritto le canzoni dopo la fine della storia con la sua ragazza, di cui era innamoratissimo e con cui è stato insieme per un anno e mezzo. Dall’album, che è stato pubblicato sotto l’etichetta Vertigo Records, sono stati estratti tre singoli. Il primo, “Grace”, pubblicato il 21 settembre dello scorso anno; il già citato “Someone You Loved”; infine, “Hold Me While You Wait”, la canzone attualmente in rotazione radiofonica, disponibile dal 3 maggio di quest’anno. Non solo in studio di registrazione: il cantante è molto apprezzato anche dal vivo, essendo stato chiamato quest’anno come artista spalla di colleghi prestigiosi quali Ed Sheeran, Rag’n’Bone, Bastille e Sam Smith. Lo abbiamo visto, poi, sui palchi del Reading Festival 2019, di Lollapalooza e di Bonnaroo. Insomma, la sua carriera sembra tutta in divenire.