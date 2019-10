Ed Sheeran @Getty Images

Ed Sheeran è una delle rivelazioni musicali degli ultimi anni. In pochissimo tempo ha scalato le classifiche di tutto il mondo e raggiunto la fama internazionale canzone dopo canzone. Vi proponiamo i cinque brani più belli del ragazzo dai capelli rossi.

All Of The Stars (2014)

Scelta come colonna sonora del film Colpa delle stelle, All of the Stars è tratta dall’album X. Negli Stati Uniti il brano ha ottenuto la certificazione d’oro per le oltre 500mila copie vendute.

Perfect (2017)

E’ il quarto estratto dall’album ÷. Perfect è diventata la colonna sonora di tantissime coppie. Interamente composto da Ed Sheeran, è una ballata dedicata alla moglie Cherry Seaborn. Il brano ha altre due versioni in duetto: la prima con Beyoncé e la seconda con il tenore italiano Andrea Bocelli.

Shape Of You (2017)

Con il brano Shape Of You ha vinto il Grammy Award alla miglior interpretazione pop solista. E' il terzo singolo più venduto di sempre nel Regno Unito con oltre 2 milioni e mezzo di copie vendute. Il brano inizialmente era stato pensato per la cantante Rihanna.

Beautiful People (2019)

E’ il terzo singolo estratto dal suo ultimo album in studio, No. 6 Collaborations Project. Beautiful People è cantato in duetto con lo statunitense Khalid e ha conquistato il disco d’oro in sei Paesi tra cui l’Italia e quattro dischi di platino.