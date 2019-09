Da quando hanno cantato Señorita insieme non si parla d’altro che della loro presunta relazione. Gli Shawmila , così li hanno rinominati i loro fan, rispondono alle illazioni postando un video ironico in cui si baciano.

Ancora non si è capito se Shawn Mendes e Camila Cabello siano una coppia o meno, ma in queste ore sta circolando un video in cui i due ragazzi si scambiano un bacio che ha fatto divertire i loro fan. Prima del gesto, però, Mendes spiega: “Abbiamo iniziato nel 2000 e avete detto cose brutte, tipo che ci baciamo come pesci. Adesso vi facciamo vedere come ci baciamo realmente”.

Shawn e Camila si guardano e si lasciano andare a un bacio che tutto è tranne che romantico. Infatti, i cantanti di Señorita dopo qualche secondo scoppiano a ridere e interrompono il video scatenando l’ilarità dei loro beniamini. In pochissime ore il breve filmato è diventato virale, ottenendo oltre 5 milioni di visualizzazioni e 161 mila commenti.

Shawn e Camila: i primi avvistamenti

Secondo i rumors, i due starebbero insieme già da qualche tempo, ma la coppia non ha mai confermato nulla se non che ci saranno altre e future collaborazioni lavorative. Con questo video, quindi, vogliono smentire o confermare le voci? C’è chi dice che sia una palese presa in giro e chi, invece, spera che nello scherzo ci sia la verità. Di certo c’è che i due sono stati più volte fotografati in atteggiamenti molto intimi, da Montreal, durante una serata romantica a suon di carezze e baci, a San Francisco, in canoa, a Miami e a New York, in occasione del compleanno del cantante.

Señorita: la canzone che li ha uniti

Mendes e Cabello si conoscono da diversi anni, ma solo dopo la pubblicazione del singolo, divenuto una Hit dell’estate 2019, e soprattutto del videoclip di Señorita, si è iniziato a parlare di una liason amorosa. Nel video musicale, infatti, i due ballano insieme, si lanciano sguardi ammiccanti, si sfiorano, si rincorrono, vanno in moto insieme per poi lasciarsi andare alle emozioni in una stanza da letto. Il singolo ha ottenuto diversi dischi d’oro e di platino grazie ai milioni di copie vendute, e il videoclip ha raggiunto 581.088.870 visualizzazioni sul canale YouTube. La loro prima performance insieme sul palco è avvenuta il 26 agosto durante gli MTV VMA 2019, e una settimana fa Camila, in occasione del concerto di Shawn a Toronto, ha raggiunto il collega sul palco per duettare in Señorita, e a fine esibizione si sono scambiati un tenero bacio sulla guancia.