Tra i 24 artisti in gara per il Festival di Sanremo 2020 c’è anche Alberto Urso. Il cantante porterà sul palco del teatro Ariston “Il sole ad est”, brano scelto per la sua prima partecipazione alla kermesse musicale. Il giovane cantante lirico ha comunicato con un post su Instagram tutta la sua gioia per avere la possibilità di esibirsi al Festival di Sanremo: “Non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto rendendo unico l’anno appena trascorso. Ora avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe!”. A poche ore dal debutto sul palco dell’Ariston, Alberto Urso ha anche chiarito chi è il sole ad est descritto nel brano: “In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo. Il sole a est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri. Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto”

Il testo di “Il sole ad est”

Questo il testo di “Il sole ad est”, il brano che Alberto Urso porterà al Festival di Sanremo 2020:

Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te.