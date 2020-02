di Matteo Rossini

Tra meno di una settimana la 70° edizione del Festival di Sanremo prenderà il via portando una ventata di musica nelle case degli italiani. In questi giorni i ventiquattro artisti in gara sono alle prese con le prove sul palco del Teatro Ariston affinché le loro esibizioni possano essere perfette e curate in ogni singolo dettaglio. Poche ore fa Alberto Urso ha pubblicato una foto con Ornella Vanoni con cui canterà in occasione della serata dei duetti, scopriamola insieme.

Festival di Sanremo: le ultime notizie

Amadeus è pronto per alzare il sipario sulla kermesse musicale che da decenni tiene milioni di italiani incollati davanti al piccolo schermo. Quest’anno ventiquattro cantanti si daranno battaglia per la medaglia d’oro, conquistata nel 2019 da Mahmood con il brano “Soldi”.

In queste ore fervono i preparativi e le indiscrezioni riguardanti il Festival di Sanremo (qui potete trovare la classifica degli artisti che hanno vinto più volte). Per quanto riguarda gli ospiti, grande attesa per Massimo Ranieri che si esibirà in duetto con Tiziano Ferro.

Un’altra rivelazione delle ultime ore è la scenografia realizzata da Gaetano Castelli che ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico, mentre per quanto riguarda gli artisti in gara, molta attenzione su Junior Cally ha che pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram per parlare della polemica che lo ha interessato.

Alberto Urso: le prove con Ornella Vanoni

Il Festival di Sanremo 2020 vedrà la presenza della serata dei duetti in cui tutti gli artisti in gara si esibiranno con un’ospite, tra loro anche Myss Keta che affiancherà Elettra Lamborghini sulle note di “Non succederà più” di Claudia Mori.

Grande attesa anche per Ornella Vanoni che tornerà sul palco del Teatro Ariston per esibirsi con Alberto Urso, la loro canzone sarà “La voce del silenzio”. Il giovane cantante ha pubblicato uno scatto delle prove sul suo profilo Instagram dedicando un bellissimo messaggio all’icona della musica del Bel paese: “Questo è uno di quei giorni in cui capisco la fortuna che ho...e quasi fatico a crederci! Salirò sul palco più prezioso di sempre e duetterò con la storia della musica italiana Ornella Vanoni, inutile dirvi la stima, il rispetto e l’ammirazione che nutro nei suoi confronti. Grazie Ornella, dal cuore, spero di essere all’altezza e darò il massimo per esserlo. E grazie a voi per tutto”.