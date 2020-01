Elettra Lamborghini, la foto a Sanremo con Myss Keta

Elettra Lamborghini e Myss Keta si preparano a conquistare il palco del Teatro Ariston con la cover di “ Non succederà più ”. Scopriamo insieme lo scatto delle due cantanti postato dalla voce di “Pazzeska” .

di Matteo Rossini

Elettra Lamborghini sarà tra i ventiquattro artisti in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante si prepara a calcare il palco del Teatro Ariston con il brano “Musica (E il resto scompare)”. Nella serata dei duetti la voce di “Mala” si esibirà con la cover di “Non succederà più” in coppia con Myss Keta.

Elettra Lamborghini: il successo

Elettra Lamborghini è tra le star più amate, ironiche e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Il debutto discografico della cantante avviene con il singolo “Pem Pem” che diventa un fenomeno mediatico senza precedenti. Nel giro di poco tempo la canzone scala le classifiche italiane conquistando ben due dischi di platino per aver venduto oltre 100.000 copie.

Nei mesi successivi la cantante inanella un successo dietro l’altro aumentando sempre di più la sua popolarità grazie a brani in grado di far subito cento nel cuore del pubblico. Parallelamente Elettra Lamborghini lancia il disco “Twerking Queen” che conquista immediatamente il favore del pubblico e della critica guadagnando anche un prestigioso disco d’oro, come annunciato dalla stessa pochi giorni fa tramite il suo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini: in gara al Festival di Sanremo

Elettra Lamborghini sarà tra gli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo (qui potete trovare i cantati che hanno vinto più volte la kermesse musicale). La voce di “Fanfare” porterà il brano “Musica (E il resto scompare)” per cercare di conquistare il gradino più alto del podio, come fatto lo scorso anno da Mahmood, recentemente tornato sulla scena discografica con la bellissima ballad “Rapide”.

Elettra Lamborghini: la foto con Myss Keta

Nella serata dei duetti Elettra Lamborghini ha deciso di puntare tutto sul girl power chiamando al suo fianco una delle figure più incisive degli ultimi anni, ovvero Myss Keta. La coppia tutta la femminile omaggerà Claudia Mori esibendosi sulle note di “Non succederà più”.

In queste giornate gli artisti sono alle prese con le prove sul palco del Teatro Ariston, ma durante un momento di pausa la voce di “Pazzeska” ha condiviso uno scatto con Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram che vanta più di 267.000 follower. Nel giro di poco tempo la foto ha fatto il pieno di like contandone al momento oltre 80.000 like.