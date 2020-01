Festival di Sanremo, svelata la scenografia: ecco la foto

di Matteo Rossini

La settantesima edizione del Festival di Sanremo sta per prendere il via, Amadeus è pronto per portare il pubblico sul palco del Teatro Ariston. Poche ore fa l’account Instagram della kermesse musicale ha svelato la scenografia che per cinque giorni accompagnerà il pubblico lungo un viaggio per scoprire la musica del Bel paese. Vediamola insieme.

Festival di Sanremo: tutto pronto per l’inizio

Martedì 4 febbraio Amadeus alzerà il sipario su uno degli eventi mediatici più seguiti e celebri d’Italia. Ogni anno il Festival di Sanremo (qui potete trovare la classifica degli artisti che hanno vinto più volte) attira la curiosità di milioni di persone pronte ad ascoltare gli inediti presentati dai cantanti in gara, vedere gli ospiti internazionali e ammirare gli outfit sfoggiati dai presentatori.

Nelle ultime ore la polemica riguardante la presenza di Junior Cally ha tenuto banco sui principali media italiani. Il rapper romano è stato nell’occhio del ciclone per i testi di alcuni suoi brani del passato. Dopo un periodo di silenzio, il cantante ha deciso di scrivere un lungo messaggio attraverso il suo profilo Instagram, questo un estratto: “Purtroppo moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo”.

Parallelamente, l’ANSA ha svelato la presenza di uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston: Massimo Ranieri. Il cantante presenterà al pubblico l’inedito “Mia ragione” e si esibirà con Tiziano Ferro sulle note di uno dei suoi brani più celebri, ovvero “Perdere l’amore”.

Festival di Sanremo: la scenografia

Poche ore fa l’account Instagram del Festival di Sanremo ha svelato la scenografia della kermesse musicale.

Il palco del Teatro Ariston sarà un connubio di led e giochi di luce che regaleranno un’atmosfera unica, queste le parole utilizzate per presentare il lavoro firmato da Geatano Castelli: “Uno spazio dove far danzare la luce. La scenografia del Festival di Sanremo 2020 firmata da Geatano Castelli integra le luci del direttore della fotografia Mario Catapano e il dinamismo delle riprese di Stefano Vicario”.