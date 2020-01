Tra poche settimane si alzerà il sipario sulla 70° edizione del Festival di Sanremo . In queste ore Amadeus sta fronteggiando le discussioni nate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti, vediamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Ogni anno l’arrivo della kermesse musicale porta una scia di polemiche che tengono banco nei giorni precedenti nei quali alcuni dei più grandi artisti della musica italiana si daranno battaglia per conquistare il gradino più alto del podio (qui potete trovare la classifica dei cantanti che hanno vinto più volte il Festival di Sanremo).

Amadeus: “Sono stato frainteso”

In queste ore Amadeus è al centro di una polemica sorta in seguito alle dichiarazioni rilasciate in occasione della conferenza stampa per annunciare co-conduttrici, ospiti e curiosità sulla gara in onda dal 4 all’8 febbraio. Le parole del conduttore hanno subito fatto il giro del web (qui potete trovare tutti i meme più divertenti) e dei social. Dopo un momento di silenzio, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome all’anagrafe, ha deciso di rispondere alle accuse, come ripreso anche tramite il suo profilo Instagram in cui ha riportato le dichiarazioni rilasciate all’ANSA.

Amadeus si è detto dispiaciuto per quanto accaduto: “Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita dalla polemica. Avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa. Rivendico sensibilità e rispetto per le donne come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia”.

Amadeus: “Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili”

In seguito Amadeus ha aggiunto: “Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi”.

Infine il conduttore ha dichiarato: “Ci sarà spazio anche per testimonianze di persone comuni: ho invitato Gessica Notaro e ci sono buone probabilità che venga”.