Giordana Angi torna al Festival di Sanremo con la canzone “Come mia madre”. Si tratta della seconda partecipazione per la cantante dopo l’edizione del 2012 nella categoria Giovani con il brano “Incognita Poesia”. Quest’anno invece sale sul palco del teatro Ariston per raccontare l’affetto per la propria mamma nel modo più intimo e diretto. Cantante e autrice, Giordana Angi è tra i 24 big in gara dal 4 all’8 febbraio ed ha raggiunto il successo tra il 2018 e il 2019 grazie al secondo posto nel talent “Amici” e al successo di brani come “Casa”, “Chiedo di non chiedere” e “Stringimi più forte”. Come autrice ha scritto “Senza appartenere”, brano portato da Nina Zilli nella precedente edizione del Festival di Sanremo e i singoli “Buona (cattiva) sorte” e “Accetto miracoli” per Tiziano Ferro, anche lui presente a Sanremo in qualità di ospite.

“Come mia madre” è un inno all’amore universale e Giordana Angi ha dichiarato di essersi ispirata a Dante per la composizione del testo. Per la serata dedicata alle cover, l’artista porterà sul palco “La Nevicata del 56” un brano di Mia Martini.

GUARDA LE FOTO PIU' BELLE DI GIORDANA ANGI

Il testo di “Come mia madre”

Questo il testo di “Come mia madre”, il brano che Giordana Angi porterà al Festival di Sanremo 2020:

Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo a posto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te.