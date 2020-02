Ci sarà anche Levante tra i 24 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio. La cantautrice porterà in gara il brano “Tiki Bom Bom” che la stessa Levante ha descritto così sui social: “Il brano parla del ritmo sul quale balla tutto il mondo, ma non sul quale ballano i quattro personaggi di cui racconto io. Si tratta di una lettera a 4 persone che mi piacciono. C’è la mia visione, la descrizione delle loro fragilità, e poi quella che il mondo ha di loro. Canto di chi resta indietro ma anche di chi vuole rimanerci, gli ultimi con orgoglio, quelli che si sentono poco capiti, messi in disparte ma si sanno fare forza”. “Tiki Bom Bom” sarà uno degli inediti presenti in “Magmamemoria MMXX”, repack dell’ultimo album della cantautrice siciliana. Il progetto discografico è composto da 31 brani e comprende l’album “Magmamemoria”, “Magmamemoria live @Mediolanum Forum” (le versioni dal vivo tratte dal concerto evento al Forum di Assago) 4 bonus track (“Andrà Tutto Bene”, “Lo Stretto Necessario”, “Bravi Tutti Voi” e “Se Non Ti Vedo Non Esisti”) e il brano “Tiki Bom Bom” che parteciperà al Festival di Sanremo 2020.

Il testo di “Tiki Bom Bom”

Questo il testo di “Tiki Bom Bom”, il brano che Levante porterà al Festival di Sanremo 2020:

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom

Hey tu, anima indifesa

Conti tutte le volte in cui ti sei arresa

Stesa al filo teso delle altre opinioni

Ti agiti nel vento

Di chi non ha emozioni

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Laggiù, tra cani e porci,

Figli di un Dio minore pronti a colpirci

Per portarci giù con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Ciao tu, freak della classe

“Femminuccia” vestito con quegli strass

Prova a fare il maschio

Ti prego insisto

Fatti il segno della croce e poi

Rinuncia a Mefisto

Hey tu, anima in rivolta

Questa vita di te non si è mai accorta

Colta di sorpresa, troppo colta

Troppo assorta, quella gonna è corta

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo angeli rotti a metà

Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo l’ancora e non la vela

Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi.

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom.