Levante, le 5 canzoni più conosciute

Levante è una delle artiste più in voga del momento. Pop, indipendente ed eclettica quanto basta per farla amare da un pubblico vasto ed eterogeneo, la cantante si è fatta conoscere a livello mainstream nel 2013 con “Alfonso”, uno dei suoi brani più cantati e conosciuti. Nel 2014 ha pubblicato “Manuale Distruzione”, il suo album di debutto: ed è con questo che Levante si consacra a big del panorama musicale italiano. Ha iniziato ad aprire i concerti di Max Gazzè e Negramaro e ha ricevuto anche una nomination ai prestigiosi Mtv European Music Awards nella categoria Best Italian Act. Nel 2015 ha pubblicato “Abbi cura di te”, suo secondo disco, e nel 2017 “Nel caos di stanze stupefacenti”. Ecco quali sono le canzoni più conosciute di Levante.

Alfonso Non me ne frega niente Ciao per sempre Pazzo di me Le mie mille me

Alfonso

Il primo singolo da menzionare è sicuramente “Alfonso”, tratto dall’album “Manuale distruzione”. Allegro e divertente, è stato più volte definito un tormentone per il ritmo orecchiabile e l’ukulele di sottofondo. Il brano racconta di una ragazza vestita molto bene e apparentemente impeccabile che va a una festa dove non conosce nessuno. Avete presente quella sensazione di disagio che vi prende e vi fa guardare in ogni direzione senza sapere esattamente cosa fare? Ecco, è sintetizzato tutto nella sua frase cardine: “Che vita di merda”. Da cantare rigorosamente a squarciagola.

Non me ne frega niente

Tratta da “Nel caos di stanze stupefacenti”, “Non me ne frega niente” è una delle canzoni più conosciute di Levante. Il brano riflette uno degli aspetti più controversi della nostra società: quello di passare la vita sui social, costruendosi un’immagine da leone da tastiera che spesso non corrisponde alla realtà. “Non me ne frega niente” descrive quell’atteggiamento – sempre più frequente – di chi fa la rivoluzione sul web lamentandosi di tutto e poi, nella vita reale, non fa nulla.

Ciao per sempre

“Ciao per sempre” fa parte del secondo album di Levante, “Abbi cura di te”. È una canzone che racconta la fine di una storia d’amore in modo disincantato ma estremamente delicato. In questo brano si respira tutta la tristezza e la rassegnazione che aleggia in una coppia quando ci si rende conto che il proprio percorso insieme è finito. «In “Ciao Per Sempre” abbiamo raccontato in modo ironico quel particolare momento in cui ti crolla il mondo addosso perché capisci che è finita. E l’altra persona diventa un fantasma che popola costantemente i tuoi incubi… mentre prima magari non ti accorgevi nemmeno più di lei. In fondo si tratta solo di trasformare un addio in un ciao… per sempre”. Queste le sue parole su Facebook per spiegare il testo.

Pezzo di me

“Pezzo di me” è la canzone che Levante ha realizzato insieme a Max Gazzè. Fa parte dell’ultimo album, “Nel caos di sostanze stupefacenti” e racconta la relazione finita tra due persone. Se si ascolta la versione di Levante si capisce come lei sia ancora emotivamente coinvolta. Ma quando si ascolta Max Gazzè… il dislivello dei sentimenti è evidente.

Le mie mille me

Quante personalità vivono all’interno di uno stesso individuo? È quello che descrive Levante con il brano “Le mie mille me”, tratto dall’album “Nel caos di sostanze stupefacenti”. Prima chiede di essere salvata da tutte queste sfaccettature, poi le accetta e, anzi, vuole mostrarle tutte.