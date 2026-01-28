Deadpool 4 si farà, Ryan Reynolds ci starebbe lavorando assiduamente

Secondo le indiscrezioni di Puck, l'attore canadese, ora coinvolto nei problemi legali della moglie Blake Lively contro Justin Baldoni, avrebbe deciso di riportare sullo schermo il personaggio di Wade Wilson, che gli ha regalato soddisfazioni e popolarità. Finora, però, non ci sono ancora conferme ufficiali

IL PERCORSO DI WADE WILSON

Il terzo e, finora, ultimo capitolo della saga di Deadpool, intitolato Deadpool & Wolverine (2024) di Shawn Levy, si basa sugli omonimi personaggi di Marvel Comics, è il 34º film del Marvel Cinematic Universe e riguarda la serie di X-Men. Il protagonista Wade Wilson, alias Deadpool (Ryan Reynolds), è apparso per la prima volta sul grande schermo nella pellicola X-Men le origini – Wolverine (2009) di Gavin Hood come un membro del Team X del maggiore William Stryker, trasformato in un killer mutante geneticamente modificato (noto come l’Arma XI) prima di essere sconfitto dall’ex compagno di squadra Wolverine. La critica, però, non ha accolto positivamente una versione del personaggio così distante dall’originale, tanto che, dopo gli eventi del successivo film X-Men – Giorni di un futuro passato (2014) di Bryan Singer, la linea temporale originale è stata reimpostata e, a partire dalla pellicola Deadpool (2016) di Tim Miller, è stata ripristinata una versione più fedele di Wade Wilson. In particolare, il nuovo personaggio è un ex agente delle Forze Speciali, congedato con disonore e malato terminale di cancro, che accetta di sottoporsi a un trattamento sperimentale per risvegliare geni mutanti latenti. Il trattamento arresta la malattia, ma lo lascia sfigurato. Dopo aver eliminato il sadico scienziato responsabile, Francis Freeman/Ajak (Ed Skrein), Wilson si riunisce alla fidanzata, Vanessa Carlysle (Morena Baccarin). Il successo del film ha portato al sequel Deadpool 2 (2018) di David Leitch, dove Wilson forma la X-Force per proteggere un giovane mutante, Russell Collins/Firefist (Julian Dennison). Dopo l’integrazione nel Marvel Cinematic Universe, Reynolds ha ripreso il ruolo anche nel terzo capitolo, Deadpool & Wolverine.