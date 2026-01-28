Deadpool 4 si farà, Ryan Reynolds ci starebbe lavorando assiduamente

Secondo le indiscrezioni di Puck, l'attore canadese, ora coinvolto nei problemi legali della moglie Blake Lively contro Justin Baldoni, avrebbe deciso di riportare sullo schermo il personaggio di Wade Wilson, che gli ha regalato soddisfazioni e popolarità. Finora, però, non ci sono ancora conferme ufficiali
Ryan Reynolds sarebbe impegnato nello sviluppo del film Deadpool 4, il sequel del grande successo del Marvel Cinematic Universe Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman uscito nel 2024. Secondo le indiscrezioni di Puck, l’attore canadese, ora impegnato insieme alla moglie Blake Lively nella risoluzione dei problemi legali legati alla produzione del film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta (l’attrice ha accusato il regista e co-protagonista Justin Baldoni di presunte molestie sessuali e di presunti comportamenti inappropriati sul set), avrebbe deciso di riportare sullo schermo il personaggio di Wade Wilson, che gli ha regalato soddisfazioni e popolarità. Finora, però, le voci non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali.
NUOVE APPARIZIONI NON DA PROTAGONISTA?
Nel frattempo, i Marvel Studios stanno lavorando sulla post-produzione e sulla distribuzione di due film, rispettivamente Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland, Zendaya e Sadie Sink e Avengers: Doomsday con Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Paul Rudd, Florence Pugh, Joseph Quinn, David Harbour, Channing Tatum, Pedro Pascal e Robert Downey Jr.. In passato, Ryan Reynolds aveva espresso la convinzione che il personaggio di Deadpool sarebbe riapparso nel Marvel Cinematic Universe, anche se non come protagonista. “Lui è un grandioso personaggio secondario o membro di un ensemble. E vorrei sempre che Deadpool e Wolverine siano messi insieme in qualche modo”, aveva dichiarato. “Mettere al centro Deadpool funziona nel modo migliore se lo si priva di tutto e lo si obbliga a fare qualcosa. Non posso realmente farlo di nuovo. Una quarta volta sembra un po’ troppo ripetitiva e ridondante. Non vuol dire che si debba sacrificare il divertimento. C’è ancora un arco narrativo per Deadpool, che sarà soddisfacente e potente”.
IL PERCORSO DI WADE WILSON
Il terzo e, finora, ultimo capitolo della saga di Deadpool, intitolato Deadpool & Wolverine (2024) di Shawn Levy, si basa sugli omonimi personaggi di Marvel Comics, è il 34º film del Marvel Cinematic Universe e riguarda la serie di X-Men. Il protagonista Wade Wilson, alias Deadpool (Ryan Reynolds), è apparso per la prima volta sul grande schermo nella pellicola X-Men le origini – Wolverine (2009) di Gavin Hood come un membro del Team X del maggiore William Stryker, trasformato in un killer mutante geneticamente modificato (noto come l’Arma XI) prima di essere sconfitto dall’ex compagno di squadra Wolverine. La critica, però, non ha accolto positivamente una versione del personaggio così distante dall’originale, tanto che, dopo gli eventi del successivo film X-Men – Giorni di un futuro passato (2014) di Bryan Singer, la linea temporale originale è stata reimpostata e, a partire dalla pellicola Deadpool (2016) di Tim Miller, è stata ripristinata una versione più fedele di Wade Wilson. In particolare, il nuovo personaggio è un ex agente delle Forze Speciali, congedato con disonore e malato terminale di cancro, che accetta di sottoporsi a un trattamento sperimentale per risvegliare geni mutanti latenti. Il trattamento arresta la malattia, ma lo lascia sfigurato. Dopo aver eliminato il sadico scienziato responsabile, Francis Freeman/Ajak (Ed Skrein), Wilson si riunisce alla fidanzata, Vanessa Carlysle (Morena Baccarin). Il successo del film ha portato al sequel Deadpool 2 (2018) di David Leitch, dove Wilson forma la X-Force per proteggere un giovane mutante, Russell Collins/Firefist (Julian Dennison). Dopo l’integrazione nel Marvel Cinematic Universe, Reynolds ha ripreso il ruolo anche nel terzo capitolo, Deadpool & Wolverine.
