Anaconda, il trailer finale del reboot con Jack Black e Paul Rudd

Sony Pictures rilancia uno dei titoli più iconici del cinema d’avventura e mostri con il reboot di Anaconda, presentato ufficialmente attraverso il trailer finale (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo). Il film, atteso nelle sale cinematografiche, segna una rilettura radicale del classico che ha lasciato il segno alla fine degli anni Novanta, puntando su un approccio dichiaratamente meta-cinematografico e su un tono che mescola azione, ironia nera e violenza esplicita.

L’uscita è fissata per il periodo natalizio, con una distribuzione che interesserà sia il mercato americano sia quello internazionale.

Un trailer che svela il tono del reboot

Il nuovo trailer mostra fin da subito l’intenzione di rompere con il passato senza rinnegarlo. Al centro della storia c’è un gruppo di amici alle prese con una profonda crisi di mezza età che decide di rimettersi in gioco tentando di rifare un film per bambini ambientato nella giungla amazzonica.

Quello che nasce come un progetto nostalgico e apparentemente innocuo si trasforma rapidamente in un incubo, quando il set improvvisato risveglia un gigantesco anaconda assassino.

Il montaggio alterna scene d’azione ad alto tasso adrenalinico, momenti di umorismo cupo e sequenze sanguinose, costruendo un equilibrio tra commedia auto-riflessiva e monster movie di stampo classico. Il finale del trailer, inoltre, nasconde un easter egg destinato a catturare l’attenzione dei fan storici della saga...

La trama: cinema nel cinema, fino al punto di non ritorno

In Anaconda i protagonisti della storia sono Doug, interpretato da Jack Black, e Griff, interpretato da Paul Rudd.

Amici inseparabili fin dall’infanzia, i due hanno condiviso per tutta la vita un sogno ricorrente: rifare il loro film preferito di sempre, considerato da loro un vero “classico” cinematografico, Anaconda. Quando la crisi di mezza età li spinge finalmente a passare dalle parole ai fatti, Doug e Griff partono per il cuore dell’Amazzonia con l’obiettivo di avviare le riprese.

L’avventura, però, prende una piega drammatica quando sul set compare un vero anaconda gigante. Quello che doveva essere un progetto caotico e comico si trasforma così in una trappola mortale, in cui il film che desiderano girare rischia di diventare la causa della loro fine.

Regia, sceneggiatura e produzione

Sony Pictures ha affidato a Tom Gormican un ruolo centrale nel progetto, consegnandogli sia la regia sia la sceneggiatura, quest’ultima co-scritta insieme a Kevin Etten.

Sul fronte produttivo spiccano i nomi di Brad Fuller e Andrew Form, che seguono il film attraverso la loro casa di produzione Fully Formed. L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 25 dicembre 2025, mentre il pubblico italiano potrà vedere il film dall’8 gennaio 2026.

Il cast del nuovo Anaconda

Accanto a Jack Black e Paul Rudd, il cast di Anaconda include Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello e Ione Skye. A questi nomi si aggiunge Ben Lawson.

Il film gioca molto sulla coralità dei personaggi, inserendo interpreti che contribuiscono sia alla componente comica sia a quella più marcatamente action e survival. Il trailer evidenzia in particolare le dinamiche di gruppo e il progressivo slittamento dalla parodia alla lotta per la sopravvivenza.

Un omaggio consapevole al film del 1997

Il primo Anaconda arrivò nelle sale nel 1997 con un cast composto da Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson e Ice Cube.

Il film incassò complessivamente 145 milioni di dollari al box office e raccontava la storia di una troupe di cineasti, ispirata allo stile National Geographic, che veniva di fatto presa in ostaggio da un cacciatore folle determinato a catturare il serpente più grande del mondo. Nonostante l’accoglienza critica negativa, certificata da un 39% su Rotten Tomatoes, il film è diventato negli anni un vero cult della creature-feature.

Il franchise, avviato nel 1997 con un cast che includeva anche Eric Stoltz e Danny Trejo, ha dato origine a diversi sequel come The Hunt for the Blood Orchid del 2004, Offspring del 2008 e Trail of Blood del 2009, oltre al crossover Lake Placid vs. Anaconda del 2015. Nessun membro del cast originale era mai tornato nella saga, fino all’attuale reboot.

La svolta meta-cinematografica e il ritorno di Ice Cube

A quasi trent’anni di distanza, Anaconda torna sul grande schermo con un’impostazione completamente nuova, trasformandosi in una commedia meta-cinematografica che riflette su sé e sulla propria eredità.

Il trailer si apre con il font Papyrus, una chiara parodia di Avatar che suggerisce inizialmente un collegamento con l’universo di James Cameron, salvo poi cambiare immediatamente tono con l’ingresso in scena di Jack Black e l’avvio del caos.

La storia segue un gruppo di personaggi interpretati da Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton, impegnati a realizzare un remake di Anaconda fino al momento in cui si ritrovano faccia a faccia con un vero serpente nella giungla amazzonica. In una delle battute chiave del trailer, Doug McCallister, interpretato da Jack Black, afferma: “Siamo qui per fare Anaconda. Ora siamo dentro Anaconda.”.

Da quel momento, il montaggio accelera mostrando inseguimenti, esplosioni, dialoghi surreali e situazioni da survival comedy, come la fuga su un golf cart.

Il momento più atteso arriva nel finale del trailer, quando un uomo incappucciato spara un razzo segnalatore nel cielo e rivela il volto di Ice Cube. L’attore consegna una pistola al personaggio di Paul Rudd dicendo: “Ti servirà.”. Alla domanda se sia davvero necessaria, la risposta è secca: “Certo. Io ne ho un’altra.”.

Nel reboot, Ice Cube interpreta se stesso e non il personaggio originale Danny Rich. Non è ancora chiaro quale sia il motivo che lo conduce nella giungla amazzonica all’interno della trama, ma l’attore ha dichiarato di essersi divertito moltissimo sul set e di sperare che il pubblico apprezzi il suo ritorno dopo 28 anni.

Uscita e concorrenza al box office

Il nuovo Anaconda dovrà affrontare una concorrenza significativa al botteghino, confrontandosi con titoli come Avatar: Fire and Ash, The Housemaid e Song Sung Blue.

Tuttavia, il ritorno di Ice Cube e la scelta di una chiave meta-comedy rappresentano elementi potenzialmente decisivi per attirare in sala un pubblico che attende da anni un revival della saga. La combinazione tra nostalgia, auto-ironia e spettacolo promette di rilanciare un marchio che, nonostante le critiche iniziali, è riuscito a ritagliarsi un posto duraturo nell’immaginario collettivo.