Live In Napoli, gli ospiti e i momenti chiave dell'evento. FOTO

18/29

Durante Live In Napoli è andata in onda anche un’intervista a Jakub Jankto, ex centrocampista, tra le altre, di Sampdoria e Udinese e ora in forza allo Sparta Praga. “Ho fatto coming out prima per me stesso e poi per aiutare gli altri. Diciamo che il mondo calcistico è un po’ omofobo. Però mi è venuto improvvisamente, non era qualcosa di programmato. Mi è venuto così e non mi dispiace averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo. Mi ha aiutato molto essere a casa. Se fossi stato in Spagna o in Italia non lo avrei mai detto”, ha spiegato

Jakub Jankto a Live In Napoli: "In Italia non avrei mai fatto coming out". VIDEO