Live In Napoli, Moshir Pour: dai giovani la vera rivoluzione in Iran

A Live In Napoli è intervenuta l'attivista iraniana per i diritti umani insieme all'attrice Marisa Laurito, anche lei impegnata a sostenere la rivoluzione dei giovani portata avanti a Teheran contro il regime degli ayatollah

La vera rivoluzione iraniana è quella portata avanti oggi dai giovani, con le donne in prima linea, e va sostenuta per un cambiamento democratico. A dirlo è Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani, intervistata a Live In Napoli insieme all'attrice Marisa Laurito, che con il suo lavoro e le sue iniziative sta sostenendo la causa delle donne iraniane (LIVE IN NAPOLI, LA SECONDA GIORNATA DELL'EVENTO).

Moshir Pour: un Iran democratico può influenzare altri Paesi Secondo Moshir Pour, "la vera rivoluzione iraniana è quella in corso ora, portata avanti in primis dalle donne curde - spiega - la nuova generazione nata dopo la rivoluzione del '79 e i millennials sono i motori di questa rivoluzione. Hanno una consapevolezza totalmente diversa. È un treno che arriverà di sicuro. Non si ha paura perché non c’è alternativa, si combatte con la musica, il canto e lo studio. Si devono conquistare il futuro". E sul sostegno dato dall'Italia nelle scuole aggiunge: "Le università hanno risposto al nostro appello, le scuole sono sempre pronte ad accogliere il tema dei diritti, messo in discussione. Non è scontato che questi diritti, un domani, ci siano ancora. I giovani empatizzano. È l’empatia che manca agli adulti. Mio padre, mia madre e mio fratello sono fondamentali. È grazie a loro che ho capito quanto è importante essere in prima fila, raccontare l’Iran. Cerco di dare una narrazione giusta. Le ragazze in Iran vengono avvelenate a scuola per evitare che venga portata avanti la rivoluzione". Poi l'appello all'Europa: "Il consiglio europeo deve iscrivere nelle organizzazioni terroristiche il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica iraniana. Se l’Iran diventa democratico, allora può influenzare gli altri Paesi". approfondimento Iran, velo per le donne resta obbligatorio: "É fondamento di civiltà"