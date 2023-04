Locatelli: "Inclusione a scuola parte da esigenze del bambino"

La ministra Locatelli sottolinea l'importanza della scuola per nel fornire prestazioni in tema di disabilità. "L'inclusione a scuola parte dalle esigenze del bambino. Auspico che diventi un tema di competenza di tutti. Che ci sia una consapevolezza di tutti gli insegnanti sul tema dell'inclusione. Ci sono scuole molto attente che fanno inclusione senza sforzo. In altre vige ancora la regola per cui 'a me spetta fino a qui, oltre non vado", ha detto.