Live In Napoli, Locatelli: cure diffuse su territorio per disabilità

La ministra per la Disabilità intervistata a Live In Napoli, insieme all'assessore al Welfare partenopeo Luca Trapanese e all'autrice e speaker Marina Cuollo, sottolinea quanto sia importante motivare gli insegnanti di sostegno, nonché educare alla disabilità

Migliorare l'assistenza ai disabili con cure diffuse sul territorio. E' il quadro delineato dalla Ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, intervistata a Live In Napoli insieme all'assessore al Welfare partenopeo Luca Trapanese e a Marina Cuollo, autrice e speaker radiofonica (LIVE IN NAPOLI, LA SECONDA GIORNATA DELL'EVENTO).

Locatelli: motivare gli insegnanti di sostegno Secondo il ministro Locatelli, è necessario "passare dalla logica delle prestazioni alla logica dei diritti, è questa l’unica strada - dice - andiamo verso un metodo diffuso sul territorio. Spero anche che la disabilità diventi un tema di competenza di tutti gli insegnanti. È giusto avere figure diversificate, ma bisogna armonizzarle. Abbiamo parlato di carenza degli insegnanti di sostegno, ma io penso che sia necessario motivarli. Ci sono scuole molto attente che riescono a fare inclusione, e in altre c’è ancora una logica diversa. Credo che l’inclusione a scuola debba partire dalle esigenze del bambino". approfondimento Legge 104, cosa prevede il comma 3 dell'art 3: permessi e agevolazioni

Trapanese: necessario educare alla disabilità L'assessore Trapanese spiega che uno dei primi passi da fare per agevolare chi affronta questo tema è "eliminare la Commissione che convalida la disabilità Se un problema è evidente alla nascita, va eliminato il passaggio in commissione per certificarla. Molte famiglie - spiega ancora - non affrontano neanche queste tappe. Sarebbe invece un passaggio necessario per dire che lo Stato garantisce da subito i tuoi bisogni". Anche nella vita di tutti i giorni, come a scuola, è necessario educare alla disabilità, secondo Trapanese. "Bisogna lavorare dal punto di vista culturale, educare alla disabilità, bisogna superarla. E' necessario lavorare sul concetto di perfezione che blocca le nostre menti sul tema della disabilità". approfondimento “Senza limiti”, 16 storie oltre la disabilità

