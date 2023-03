“Senza limiti”, 15 storie oltre la disabilità

8/8

“Le loro vite sono di ispirazione per tutti - scrive Giacomo Fasola - ci invitano a diventare protagonisti della nostra storia, qualunque essa sia. Uno stimolo a immaginarsi e a trovare il proprio posto nel mondo, liberando la forza che ci rende unici. Perché per trasformare i sogni in realtà, non bisogna mai smettere di credere davvero in se stessi” -