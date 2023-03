4/8 ©IPA/Fotogramma

I REQUISITI - Il limite di reddito annuo per richiedere il bonus è di 8.145 euro per i lavoratori dipendenti e di 4.800 euro per i lavoratori autonomi. La misura si riferisce a nuclei familiari monoparentali con figli a carico e il richiedente deve essere residente in Italia, avere un ISEE non superiore a 3mila euro e un figlio con disabilità non inferiore al 60%

Bonus per genitori con figli disabili: domande al via dall'1 febbraio