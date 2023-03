Trentino, la madre di un disabile: "In hotel ci volevano spostare"

"Umiliati e offesi". E' come si sono sentiti i genitori di un ragazzo disabile che, a cena nel ristorante di un hotel, sono stati invitati a spostarsi in una sala isolata. Il giorno prima, infatti, alcuni ospiti si sarebbero lamentati perché infastiditi dalla presenza di un disabile a tavola. Una mancanza di tatto e di sensibilità tale da spingere Cecilia Bonaccorsi e il marito Remo Pimpinelli a denunciare l’accaduto sul quotidiano “La Repubblica”. La notizia è stata riportata poi su tutti i giornali.

L’accaduto

Il fatto è avvenuto in un albergo a 4 stelle di San Martino di Castrozza, in Trentino. Protagonista Tommaso, un ragazzo di 24 anni affetto da una disabilità grave: la sindrome di Norrie. Si tratta di una rara patologia genetica caratterizzata da una cecità totale bilaterale con una disabilità cognitiva importante. Il ragazzo, terzogenito della coppia, ha sempre amato la montagna e anche quest’anno ci è voluto andare in vacanza con la famiglia. Questa volta però i coniugi Pimpinelli, non avendo trovato posto nell'albergo di fiducia, si sono affidati a un'altra struttura a 4 stelle. Cecilia Bonaccorsi ha persino mandato una mail all'hotel, prima di prenotare una stanza in mezza pensione, avvertendoli che Tommaso era affetto da disabilità "per evitare sorprese".