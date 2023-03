Live In Napoli, Sophia Kianni: "Basta menzogne sul clima". VIDEO

La presa di posizione arriva dall'attivista climatica e advisor per le Nazioni Unite, che aveva già detto queste stesse parole ai leader mondiali riuniti per la Cop27 a Sharm el-Sheikh: "Spesso i leader del mondo dicono di star facendo qualcosa con gli accordi per il clima, ma è solo retorica", sottolinea

Basta menzogne sul clima. La netta presa di posizione arriva dall'attivista climatica Sophia Kianni, advisor per le Nazioni Unite, che aveva già detto queste stesse parole ai leader mondiali riuniti per la Cop27 a Sharm el-Sheikh: "Quando ho detto 'stop alle bugie' stavo menzionando l'appello ai leader mondiali di Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu. Troppo spesso - spiega Kianni - i leader del mondo dicono di star facendo qualcosa con gli accordi per il clima, ma è solo retorica", commenta (GUARDA L'INTERVISTA A SOPHIA KIANNI A LIVE IN NAPOLI - LIVE IN NAPOLI, LA PRIMA GIORNATA IN DIRETTA).