Live in Napoli, Ghafari: “In Afghanistan disastro umanitario". VIDEO

L'Afghanistan dei Talebani continua a colpire le donne. A Sky TG24 Live In Napoli parla la politica e attivista afghana Zarifa Ghafari: "L'afghanistan sta affrontando una catastrofe umanitaria soprattutto per quanto riguarda le donne", afferma. "E' l'unico paese in cui le donne possono vendere i loro bambini e i loro corpi ma non possono studiare e lavorare. Lì essere una donna o una ragazza è quasi un crimine. L'istruzione è importante. Molte ragazze non possono studiare e questa cosa avviene a causa dei talebani ma le donne dell'Afghanistan stanno portando avanti un movimento di resistenza per andare contro questi dettami imposti alla loro vita".