Afghanistan, arrestato creatore progetto istruzione femminile

Matiullah Wesa, attivista afghano impegnato dal 2021 in difesa del diritto delle ragazze all'istruzione in Afghanistan, la settimana scorsa aveva scritto: "Il danno che la chiusura delle scuole provoca è irreversibile e innegabile" ascolta articolo Condividi

È stato catturato dai Talebani a Kabul Matiullah Wesa, attivista afghano impegnato dal 2021 in difesa del diritto delle ragazze all'istruzione in Afghanistan. A denunciare l'arresto dell'uomo, tramite Twitter, è oggi la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) che scrive: "Matiullah Wesa, capo di PenPath (associazione che ha fondato) e sostenitore dell'istruzione per le ragazze, è stato arrestato lunedì a Kabul. Chiediamo alle autorità di fatto di chiarire dove si trovi, le ragioni del suo arresto e di garantire che abbia accesso a una rappresentanza legale e possa contattare la famiglia".

Talebani al potere I Talebani, tornati al potere nell'agosto del 2021 dopo il ritiro delle forze statunitensi e della Nato che sostenevano i governi precedenti, non hanno reso noto il motivo della cattura del 30enne, secondo quanto riporta la Bbc. La notizia della cattura di Wesa, evidenzia ancora l'emittente britannica, arriva dopo che a febbraio era toccata la stessa sorte a Ismail Mashal, professore critico nei confronti del divieto all'istruzione per le giovani afghane, preso mentre regalava libri a Kabul e liberato il 5 marzo, ma "in silenzio" da allora.

La lotta per l'istruzione delle donne L'organizzazione fondata da Matiullah - che si batte per le scuole e distribuisce libri nelle aree rurali - si dedica da tempo a comunicare l'importanza dell'istruzione femminile agli anziani dei villaggi. Da quando è stato vietato l'accesso alle scuole secondarie per le ragazze, Wesa ha continuato a visitare le aree più remote per raccogliere il sostegno della gente del posto. "Stiamo contando le ore, i minuti e i secondi per la riapertura delle scuole femminili. Il danno che la chiusura delle scuole provoca è irreversibile e innegabile", aveva twittato la scorsa settimana, all'inizio del nuovo anno scolastico in Afghanistan.