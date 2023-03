Jankto a Live In Napoli: in Italia non avrei fatto coming out. VIDEO

Col suo coming out Jakub Jankto, ex centrocampista, tra le altre, di Sampdoria e Udinese, ha aperto uno squarcio nel mondo del calcio, ricevendo attestati di stima e incoraggiamento per un segnale che nessuno professionista del suo livello era stato in grado finora di dare. Intervistato in esclusiva nel corso di Live In Napoli, la due giorni di Sky TG24 che si sposta dagli studi televisivi alle piazze, Jankto ha spiegato il perché del suo gesto (LIVE IN NAPOLI. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). “Ho fatto coming out prima per me stesso e poi per aiutare gli altri", ha detto il calciatore ora in forza allo Sparta Praga. "Quanto ci ho pensato prima di farlo? Lo sapevo sin da piccolo, però tendi a dire ‘posso continuare in qualche maniera’. Diciamo che il mondo calcistico è un po’ omofobo, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti, però mi è venuto improvvisamente, non era qualcosa di programmato. Mi è venuto così e non mi dispiace averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo”.

"In Italia o in Spagna non lo avrei mai fatto"

"Mi ha aiutato molto essere a casa per fare coming out", ha spiegato Jankto in riferimento alle tempistiche del suo annuncio. "Se fossi stato in Spagna o in Italia non lo avrei mai detto. In Italia si dice ‘casa dolce casa’ ed è così, è la verità, le persone qui a Praga mi hanno aiutato molto".

"Spero che il mio esempio aiuti altri calciatori gay"

Il coming out di Jankto potrebbe fare da apripista per altri professionisti del pallone. "Io sicuramente non farò i nomi, però ci sono altri calciatori gay", spiega lui stesso a Live In. "C’erano, ci sono e ci saranno. Io non pretendo che adesso facciano coming out anche loro, però forse il mio esempio li può aiutare, magari nel futuro penseranno ‘lo posso fare anch’io’”.