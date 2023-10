Guerra Israele-Hamas, ordine evacuazione da nord a sud Gaza. LIVE

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dal nord al sud di Gaza entro 24 ore. L'Onu ha chiesto una revoca dell'ultimatum per motivi umanitari. Intanto pesanti bombardamenti israeliani nella notte hanno colpito la Striscia, in particolare nei pressi del confine.

E' salito a 1.537 il bilancio delle vittime negli attacchi israeliani L'esercito di Israele ha annunciato di aver portato in salvo 250 ostaggi e 'neutralizzato 60 terroristi'.





Ed è allerta in tutto il mondo per la chiamata di Hamas a manifestazioni volte a infiammare tutto il Medio Oriente e non solo. La Francia ha vietato ogni tipo di manifestazioni pro Palestina mentre negli altri Paesi europei, tra cui l'Italia, polizia e intelligence sono in massima allerta come pure negli Stati Uniti. Israele ha esortato i suoi sostenitori ad evitare iniziative che potrebbero causare tensioni e violenze. Intanto i vertici europei Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e la tedesca il capo del Pentagono Lloyd Austin e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sono attesi oggi in Israele.









Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: