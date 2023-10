Israele, Netanyahu mostra le foto dei bambini massacrati nei kibbutz

Le immagini, che a Sky TG24 abbiamo deciso di non mostrare, ritraggono bebè uccisi e bruciati dopo l'eccidio di Hamas nel kibbutz di Kfar Aza, nella Striscia di Gaza. Sono state pubblicate sull'account "prime minister of Israel" del social X, solo per gli utenti maggiorenni. Il Segretario di Stato Usa: "Oltre ogni immaginazione"

Le immagini delle atrocità commesse da Hamas mostrate e rese pubbliche. Lo ha fatto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che ha fatto vedere al segretario di Stato Antony Blinken alcune foto (che a Sky TG24 abbiamo deciso di non mostrare, ndr) con bebè uccisi e bruciati. Le immagini sono poi state pubblicate sull'account " prime minister of Israel" del social X , solo per gli utenti maggiorenni, con l'avvertenza "queste sono orribili foto di bebè assassinati e bruciati dai mostri di Hamas. Hamas è inumano. Hamas è l'Isis". ( GUERRA IN ISRAELE - IL LIVEBLOG )

"Foto vere"

La diffusione delle atroci immagini, avviene dopo che il Jerusalem Post ha scritto di poter "confermare, sulla base di foto verificate dei corpi, che le notizie di bambini bruciati e decapitati nell'assalto di Hamas a Kfar Aza sono corrette". Per rispetto ai morti, gli israeliani di norma non diffondono foto dei cadaveri delle vittime del terrorismo. Questa volta Israele ha scelto di fare diversamente, come prova di uno degli eccidi più spaventosi, avvenuto nella Striscia di Gaza nella comunità di Kfar Aza. La notizia non aveva avuto però conferme ufficiali, anche se le autorità aveva parlato in generale di atrocità contro bambini, decapitazioni e corpi bruciati. Hamas aveva smentito, definendo "bugie e calunnie" le notizie di bambini uccisi.

"Al di là di ogni immaginazione"

"Le foto che ho visto di bambini e neonati massacrati, soldati decapitati, ragazzi bruciati vivi sono al di là di ogni immaginazione. Quasi incomprensibili", ha commentato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Mi hanno riportato alla memoria la violenza dell'Isis", ha aggiunto.