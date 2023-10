Mo, Al Jazeera: un cameraman Reuters ucciso da fuoco Israele in Libano

Il capo di Al Jazeera, citato da Haaretz, ha fatto saper che un cameraman libanese è stato ucciso, e altri cinque giornalisti feriti, dal fuoco di Israele nel Sud del Libano. Il fotoreporter rimasto ucciso nell'attacco è Issam Abdallah e lavorava per la Reuters( ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Altri cinque giornalisti feriti

Secondo le fonti sul terreno, oltre al reporter ucciso, sarebbero cinque i giornalisti feriti, una gravemente alle gambe. Reuters comunica che due di loro, Thaer Al Sudani e Maher Nazeh, lavorano per l'agenzia e ora sono stati trasportati in ospedale, esprimendo le condoglianze alla famiglia del suo videoperatore ucciso. Gli altri erano sul campo per Afp e Al-jazeera. Il loro veicolo, secondo quanto riportato, sarebbe stato colpito da un attacco aereo israeliano nel villaggio libanese di Alma al Shaab, località nel settore centrale della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. Lo riporta Al Arabiya. La vettura, chiaramente contrassegnata come un'auto dei media con la scritta 'Press', si trovava nell'area per seguire l'aggravarsi della tensione al confine.