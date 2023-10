È iniziato l'esodo da Gaza City, Hamas invita a "restare". LE FOTO

Dopo l'ultimatum di Israele a lasciare il nord della striscia entro 24 ore, i civili sono in marcia per il timore dell'attacco via terra. Hamas ha detto che gli abitanti delle zone settentrionali dovrebbero rimanere "fermi" nelle loro case e resistere "a questa disgustosa guerra psicologica condotta dall'occupazione". L'Onu ha chiesto a Israele di revocare l'ordine per motivi umanitari. Ma già oltre 400mila palestinesi si sono messi in moto. LE IMMAGINI