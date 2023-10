Israele-Hamas, il post del bacio della coppia sopravvissuta al rave

Sono scappati dal rave party la mattina del 7 ottobre , si sono nascosti tra gli alberi e, in quel momento di terrore, si sono scambiati un bacio e scattati una foto. “Ho pensato che se fossimo morti le nostre famiglie avrebbero saputo che ci siamo amati fino alla fine”. Lo scrive Amit Bar, protagonista dello scatto postato su Instagram. Una foto che ha fatto il giro dei social diventando simbolo della guerra tra Israele e Hamas e del massacro dei giovani che, mentre partecipavano a un festival nel deserto al confine con la Striscia di Gaza, sono stati attaccati dai terroristi di Hamas. Le vittime accertate sono oltre 250, moltissimi altri sono stati presi in ostaggio. Amit e il suo fidanzato Nit sono sopravvissuti, il loro amico Ziv invece risulta ancora disperso. (ISRAELE-HAMAS. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Il racconto della ragazza

“Amore mio… E' ancora impossibile riassumere quello che abbiamo attraversato, lì senza Ziv, e fino a quando anche lui non sarà a casa non sarà finita. Siamo qui per miracolo”. Inizia così il post della ragazza che ha riassunto i momenti più drammatici di quella mattina. “È iniziato con i razzi, è stato stressante, ma sono comunque riuscita a farmi coraggio. Abbiamo provato a guidare la macchina finché tutto è stato bloccato, tutti volevano scappare. Così abbiamo aspettato un momento più calmo [...] ma poi la gente ha iniziato a correre e gridare che c’erano i terroristi. Siamo corsi via come pecore al macello, siamo corsi nei campi e tu mi hai tirata per la mano. Sentivamo i proiettili che fischiano vicino a noi e la gente cadere e i terroristi dietro di noi che si muovevano in moto con lo scopo di cercare di ucciderci. Quando ti ho detto che non avevo più forza, tu mi hai risposto che non avevo scelta e che dovevamo continuare a correre”.