Le lacrime del padre di Noa, la ragazza rapita da Hamas

"Ho visto il video, era pietrificata, spaventata. Io in quel momento non potevo proteggerla", ha detto l'uomo. La giovane donna è stata sequestrata durante il rave nel Sud di Israele dove sono state uccise più di 200 persone

È diventato virale il video commovente del papà di Noa Argamani, una ragazza rapita dai miliziani di Hamas e portata a Gaza. "Ho visto il video, era pietrificata, spaventata. Io in quel momento non potevo proteggerla" dice l'uomo in lacrime. Sabato 7 ottobre all’alba, i miliziani di Hamas hanno avviato l’operazione "Diluvio dal-Aqsa2" con il lancio di 5mila razzi e incursioni via terra nel Sud di Israele. Tel Aviv ha reagito con un attacco aereo massiccio su Gaza. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato: "Siamo in guerra" (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).