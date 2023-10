Medio Oriente, oggi Von der Leyen, Metsola e Tajani in Israele

Dopo la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken, oggi in Israele arrivano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola "per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e incontrare la leadership israeliana", si legge in una nota di Bruxelles. A Tel Aviv arriveranno anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la sua omologa tedesca Annalena Baerbock, oltre al capo del Pentagono Lloyd Austin. Come Blinken, la rappresentanza europea si sposterà poi ad Amman per incontrare il presidente palestinese Abu Mazen ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA ).

La visita di Blinken

Ieri Blinken ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e, al termine del colloquio, in una conferenza stampa congiunta ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti a Israele: "Voi siete già abbastanza forti per difendervi da soli ma fino a quando gli Usa esisteranno, non dovrete farlo da soli". Poi ha attaccato: "Hamas non ha interesse del popolo palestinese, non rappresenta il suo futuro, il suo unico obiettivo è distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Israele ha diritto di difendersi e garantire che tutto ciò non avvenga. Questo attacco di Hamas vale come dieci 11 settembre se si considera il numero della popolazione di Israele". "Hamas è l'Isis. L'Isis fu schiacciata. Hamas deve essere trattata esattamente come l'Isis e schiacciato", ha detto poi Netanyahu al segretario di Stato Usa, aggiungendo anche che chi appoggia Hamas deve essere oggetto di "sanzioni".