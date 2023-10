Ucraina Russia, Cremlino: rischio coinvolgimento forze terze

Per l'Europa, la guerra in Ucraina "è esistenziale. Gli europei capiscono che riguarda anche loro. Non possono permettersi di non vincere questa guerra insieme all'Ucraina. Se l'Ucraina perde, questa sarà la fine dell'Europa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista all'edizione ucraina di Forbes, sottolineando che la narrativa prevalente in Europa ora è il sostegno a lungo termine a Kiev "per tutto il tempo necessario" per la vittoria. Parlando degli Stati Uniti, "la decisione del Congresso" di rimuovere gli aiuti a Kiev dalla legge per evitare lo shutdown "è un incidente, piuttosto che un fallimento sistemico. La fazione dei Trumpisti ha creato una situazione di stallo politico", ma "tutte le dichiarazioni rilasciate dopo l'evento, compreso il portavoce della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e della Camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy, erano a sostegno dell'Ucraina", ha affermato Kuleba. "Stiamo lavorando attivamente con il Congresso, comunicando con l'amministrazione della Casa Bianca per evitare incidenti simili in futuro. Ma dobbiamo capire che più si avvicinano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, più difficili saranno i momenti".