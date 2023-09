Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 10 settembre. LIVE

Il territorio del nostro Stato è vasto. Ma non ne lasceremo un solo centimetro agli invasori russi". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram citato dai media ucraini. Il presidente ha poi assicurato che "l'Ucraina si ricorderà sempre di tutto il suo popolo, proteggerà il suo popolo e darà libertà e forza a tutte le sue città". Nel corso della giornata Zelensky ha incontrato - insieme al ministro degli esteri Dmytro Kuleba -, il ministro degli Affari esteri del Giappone Hayashi Yoshimasa. L'incontro si è concentrato sull'avvio ai negoziati per un accordo bilaterale sulle garanzie di sicurezza come seguito alla Dichiarazione del G7. Il presidente ucraino - prosegue Ukrinform - ha poi espresso gratitudine al Giappone per essere rimasto un partner chiave dell'Ucraina in Asia e per aver sostenuto il suo Paese.