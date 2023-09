Lula: "Nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio"

Se il presidente russo Vladimir Putin deciderà di partecipare al vertice del G20 che si terrà l'anno prossimo a Rio de Janeiro, non sarà arrestato. Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, raccogliendo dall'India il testimone della guida del G20. Sul presidente russo Vladimir Putin pende infatti un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l'Ucraina. Il presidente brasiliano ha anticipato di avere l'intenzione di spedire l'invito a Mosca per il prossimo G20. Sia l'India sia il Brasile sono firmatari dell'accordo che diede vita alla Corte penale internazionale che ha emesso il mandato a marzo per l'accusa di deportazione illegale di bambini ucraini, un crimine di guerra.

"Questioni geopolitiche non devono dividere il G20"

Secondo Lula il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bisogno di nuovi Paesi in via di sviluppo tra i suoi membri permanenti e non permanenti per riconquistare la sua forza politica. "Le questioni geopolitiche non dovrebbero colpire i lavori del G20, non possiamo lasciare che sequestrino l'agenda delle sue discussioni", ha proseguito il presidente brasiliano. "Non abbiamo interessi a un G20 diviso. Abbiamo bisogno di pace e cooperazione, non di conflitto". E "saremo in grado di affrontare i problemi se risolviamo le disuguaglianze: di reddito, di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al cibo, al genere, alla razza e persino di rappresentanza, all'origine delle anomalie".