G20 India, ultimo giorno. C’è accordo su dichiarazione finale

Ultimo giorno di lavori a New Delhi: prima dell’inizio della sessione, intitolata One Future, visita dei leader al Rajghat, il memoriale di Gandhi. Ieri trovata intesa sul testo finale, ma al ribasso sull'Ucraina. Chiesta anche “una piena attuazione dell'accordo sul grano” ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo



Ultima giornata del G20 a New Delhi. Ieri i leader hanno salvato l'unità al prezzo di un accordo al ribasso sull'Ucraina (che ha deluso Kiev): la bozza del comunicato finale, infatti, condanna l'uso della forza ma non cita Mosca (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE – GLI AGGIORNAMENTI). I leader hanno però sottolineato che le “crisi a cascata” sono una minaccia per la crescita globale a lungo termine e hanno chiesto “una piena attuazione dell'accordo sul grano”, sottolineando la necessità di interrompere gli attacchi alle infrastrutture alimentari e dell'energia. Anche gli sforzi sulla transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici non soddisfano appieno le attese. Il premier indiano Narendra Modi, comunque, è riuscito a evitare - con l'appoggio del presidente americano Joe Biden - che il suo summit in India si concludesse senza una dichiarazione finale (sarebbe stata la prima volta). Inoltre, ha incassato l'ingresso a pieno titolo dell'Unione africana nel gruppo dei principali Paesi più industrializzati ed emergenti e ha fatto approvare varie iniziative, tra cui la Global Biofuel Alliance per favorire la diffusione dei biocarburanti e la transizione energetica a livello globale.

L’ultimo giorno di lavori La terza e ultima sessione di lavori del G20 è intitolata One Future: tra i temi, transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali e intelligenza artificiale. Fra gli interventi previsti c'è anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La seduta si è aperta con il primo ministro indiano Narendra Modi che ha ricevuto un alberello in dono da Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente del Brasile, che avrà la presidenza del prossimo G20. Prima della sessione, c’è stata una visita dei leader al Rajghat, il memoriale di Gandhi. "Nell'iconico Rajghat, la famiglia del G20 ha reso omaggio al Mahatma Gandhi, il faro della pace, del servizio, della compassione e della non violenza. Mentre diverse nazioni trovano un punto di convergenza, gli ideali senza tempo di Gandhi guidano la nostra visione collettiva per un futuro globale armonioso, inclusivo e prospero", ha scritto in un tweet il primo ministro indiano Modi. vedi anche G20, accordo sulla dichiarazione finale ma non si cita la Russia

L’accordo sull’Ucraina Alla fine, quindi, i leader hanno trovato l’accorso sulla dichiarazione finale. Lo scoglio principale è stato il linguaggio da usare sulla guerra in Ucraina, amplificato dalle assenze dei presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin: è stato risolto con la denuncia "dell'uso della forza" in Ucraina per le conquiste "territoriali" e con l'omissione dell'aggressione della Russia. "Una formula annacquata rispetto a quella del G20 di Bali di novembre 2022, necessaria per la riuscita del summit e della presidenza indiana", ha detto all’Ansa una fonte. "La parte più complessa dell'intero G20 è stata quella di arrivare al consenso sul paragrafo geopolitico (Russia-Ucraina). Questo è stato fatto in 200 ore di negoziati non-stop, 300 incontri bilaterali, 15 bozze. In questo sono stato molto aiutato da due brillanti ufficiali", ha scritto in un tweet Amitabh Kant, lo sherpa del governo indiano, ringraziando la diplomatica Eenam Gambhir e il suo collega Nagaraj Naidu Kakanur. vedi anche L'India cambia nome per il G20: sull'invito l'antico nome Bharat