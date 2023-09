1/10 ANSA/ FILIPPO ATTILI - UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI

Giorgia Meloni è arrivata in India per il G20. La premier è atterrata a New Delhi intorno alle 07:20 di oggi 8 settembre (ora italiana), dove domani e domenica parteciperà al summit internazionale

G20, Meloni a New Delhi. Non ci saranno Xi e Putin