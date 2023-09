Nuove misure contro la criminalità e il disagio minorile, sulla scia delle violenze e degli stupri commessi da giovanissimi che hanno segnato le cronache estive, come quelli di Caivano e di Palermo . Ma anche un pacchetto di norme per aiutare il Sud Italia, soprattutto economicamente. Sono stati molti i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi ( I DECRETI APPROVATI ) e che è durato circa due ore. Partendo dal dl contro la criminalità giovanile, il testo di legge "prende spunto dalla presenza della premier Giorgia Meloni e di altri ministri una settimana fa in quel luogo dopo il terribile episodio di cronaca che ha sconvolto l'Italia ed intende individuare un modello d'intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, ricorrendone le condizioni, per altre aree degradate del Paese”, ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il decreto, ha aggiunto, “è un modulo che prende in considerazione non solo la piaga della criminalità minorile, ma anche l'offerta di qualcosa di positivo e di alternativo alla strada, allo spaccio”.

Nordio: "Carcere per genitori che non mandano figli a scuola"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha messo in luce come "la fonte della delinquenza minorile risiede molto spesso nella scarsità di senso civico o nell’adesione al crimine” da parte delle famiglie dei giovani, confermando – come già trapelato – che nel testo di legge ci sono anche norme contro i genitori con figli che delinquono. È stato poi inserito il carcere "per i genitori che non mandano i figlia a scuola", oltre al criterio del "pericolo di fuga" anche per i minori.

Nessun intervento su imputabilità dei minori

Non si è invece "minimamente intervenuti sulla imputabilità del minore", ha detto Nordio commetando le voci su un possibile abbassamento a 12 anni:"Tutto questo sarebbe stato contrario all'utilità e non è stato fatto". Quello che invece è entrato nel dl è "il trasferimento degli ultra 18enni nelle carceri ordinarie solo in presenza di presupposti gravissimi". Il Guardasigilli ha spiegato che accadrà se questi giovani adulti turbano l'ordine degli istituti, impediscono l' attività di altri detenuti, usano violenze e minacce e si avvalgono dello stato di soggezione che hanno indotto in altri detenuti. Il trasferimento non sarà automatico "ma soggetto all' autorizzazione del magistrato di sorveglianza".