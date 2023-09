Napoli, la madre del musicista ucciso oggi incontra Giorgia Meloni

Dolore e rabbia ieri, a Napoli, al funerale di Giovanbattista Cutolo , il musicista 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne, dopo una lite fuori da un pub. La madre del 24enne oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni: "Lei mi è molto vicina, le istituzioni sono venute tutte. La morte innocente di Giovanbattista deve servire al riscatto dell'umanità, è stato un crimine contro l'umanità uccidere mio figlio", ha detto la donna. Ai funerali di Giovanbattista Cutolo hanno partecipato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che hanno abbracciato a lungo la mamma. Presenti in prima fila c'erano anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il decreto Caivano arriva oggi in Consiglio dei ministri



Riguardo alla violenza giovanile, arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi il decreto per combattere i reati dei minori, denominato Caivano. Alcune ipotesi al vaglio: daspo urbano per i minori violenti, sequestro dei cellulari e divieto dei social network per chi ha più di 14 anni, condanne fino a due anni di carcere per i genitori che non mandano i figli minori alla scuola dell’obbligo. E stretta sull’accesso ai siti porno: per accedervi, bisognerà “certificare” che si è maggiorenni. Si tratta della “bonifica” delle “zone franche” della criminalità promessa dalla premier passa anche dal “decreto Caivano”. Un testo a cui Palazzo Chigi lavora insieme al Viminale da inizio agosto.