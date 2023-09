Napoli, omicidio musicista: 16enne fermato ha confessato

È accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione il ragazzo di 16 anni sottoposto a fermo per l'omicidio del musicista 24enne Giovambattista Cutolo , ucciso all'alba di ieri in piazza Municipio a Napoli dopo una lite per motivi di parcheggio. Il giovane ha confessato ammettendo le sue responsabilità durante l'interrogatorio cui è stato sottoposto dagli agenti della squadra mobile.

L'omicidio

Secondo quanto ricostruito, la lite è scattata all'alba, intorno alle 5. Il 24enne era in compagnia della fidanzata. Sarebbe stata lei, secondo alcune testimonianze, a 'innescare' l'alterco. La vittima è stata ferita mortalmente da più colpi d'arma da fuoco, esplosi dal 16enne all'esterno di un pub dopo una lite per uno scooter parcheggiato male. Il ragazzo, che abita nei Quartieri Spagnoli e ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è stato rintracciato e condotto negli uffici della questura, poi ha confessato. È stato individuato dalla polizia anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell'omicidio. Ora l'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della squadra mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Il decreto di fermo eseguito dalla polizia è stato emesso dalla Procura per i minorenni di Napoli.