Musicista ucciso, oggi funerali a Napoli. Piantedosi: norme su minori

Nel capoluogo partenopeo proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto al 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne, dopo una lite fuori da un pub. Il legale dell’omicida reo confesso assicura: “È pronto a chiedere scusa”. Il ministro dell’Interno annuncia intanto un pacchetto per la sicurezza nelle città, con una stretta sulle armi ai giovani

Si terranno oggi alle 15 nella Chiesa del Gesù Nuovo, a Napoli, i funerali di Giovanbattista Cutulo , il 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne al termine di una lite per uno scooter parcheggiato male. Nel capoluogo campano è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione che sarà celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia. Il legale del ragazzo reo-confesso dell’omicidio del musicista, intanto, ha assicurato che il giovane "è pronto a chiedere scusa".

Piantedosi: “Giovani usano armi per futili motivi”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel mentre ha annunciato, in un'intervista a Il Messaggero il varo nei prossimi giorni di un pacchetto di misure per la sicurezza nelle città. Un provvedimento che avrà tra i suoi pilastri la stretta e la prevenzione sull’uso delle armi da parte di giovanissimi che, dice il titolare del Viminale, "le impugnano e le usano per motivi futili, senza alcun rispetto per la vita altrui". Pianteosi ha assicurato poi che nell'esecutivo il confronto è aperto per introdurre "norme più efficaci sul piano della prevenzione e della repressione, coniugando l'esigenza del recupero del minore".