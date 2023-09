Musicista ucciso a Napoli, Meloni telefona alla mamma della vittima: "Cosa posso fare?"

"Devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta", ha risposto la donna alla presidente del Consiglio

"È stata una conversazione tra due madri, sincera ed accorata, mi è sembrato di conoscerla da sempre". Lo ha detto Daniela Di Maggio, madre del musicista Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli da un 17enne il 31 agosto, dopo aver parlato al telefono con la premier Giorgia Meloni . Secondo quanto riferisce Il Mattino , la premier ha chiamato la donna il 2 settembre. "Mi ha chiesto che cosa può fare per me", ha spiegato la donna. A telefonare alla mamma di Giovanbattista è stato anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

La telefonata

"Mi ha chiamato dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po' a capire che era davvero la Meloni - ha dichiarato Di Maggio -. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto 'certo che devi chiamarmi Giorgia'. Poi mi ha fatto una domanda: 'Che cosa posso fare per te?'. Non ho avuto neanche un attimo di esitazione, voglio incontrarti, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo".