Foggia, tabaccaia uccisa durante rapina: un sospettato in caserma

Vi sarebbe un sospettato per l'omicidio di Franca Marasco, titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa a Foggia uccisa a coltellate lunedì 28 agosto durante un tentativo di rapina. Si tratterebbe di un cittadino nordafricano, già portato in caserma dai carabinieri che lo stanno interrogando. Non è escluso che nelle prossime ore possa scattare un fermo.