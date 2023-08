Foggia, donna uccisa a coltellate: ipotesi rapina finita male

Politica

Per il 66% dei cittadini la propria sicurezza è un problema, dato che sale al 75% se si chiede di pensare alla situazione generale del nostro Paese. Nove italiani su 10 considerano grave il problema della criminalità organizzata, con percentuali più alte fra gli over 55 che ricordano gli anni delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Nel sondaggio anche la politica: Fratelli d’Italia rimane il primo partito, crescono M5S, Pd e Forza Italia