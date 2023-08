Pomezia, 53enne muore accoltellato alla schiena: indagini

Cronaca

Il 6 settembre 2020 il 21enne fu ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro mentre cercava di difendere un amico durante una lite con alcuni ragazzi del posto. Per la sua morte furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni e Belleggia a 23 anni. Nel 2023 il pg ha chiesto la conferma delle condanne, ma in secondo grado la pena per i fratelli Bianchi è scesa a 24 anni

È il 6 settembre 2020 quando il 21enne Willy Monteiro Duarte viene ucciso a calci e pugni a Colleferro (Roma), dopo essere intervenuto in difesa di un amico aggredito da alcune persone del posto. Un omicidio che sconvolge l’Italia, e che porta nel processo di primo grado alle condanne all’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, oltre a 21 anni per Mario Pincarelli e 23 anni per Francesco Belleggia per concorso nell'omicidio. Il 12 luglio 2023 in appello vengono confermate le condanne di Pincarelli e Belleggia, mentre per i fratelli Bianchi la pena scende a 24 anni