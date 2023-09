De Luca: "A Caivano case popolari assegnate dalla Camorra"

"Apprezzo l'impegno di Meloni"

"A Caivano c'è stata ieri la presidente del Consiglio dopo la violenza alle due bambine e dopo altri episodi di violenza. Quando abbiamo queste tragedie si determina un ambiente di solidarietà, liturgie infinite e poi, passata la prima settimana, ognuno resta nella solitudine. Speriamo stavolta che gli incontri a Caivano facciano passi avanti" ha continuato De Luca. "A Meloni - ha detto - esprimo il mio apprezzamento per l'impegno a fare alcuni interventi e verificheremo quello che accade nelle prossime settimane. Parlando con Meloni ho sottolineato la necessità di fare Caivano come luogo simbolo di rinascita di un territorio, garantendole il nostro appoggio. Ma ricordo che si parte dalla necessità di creare una condizione di sicurezza, altrimenti tutto il resto diventa impossibile e inutile. Servono forze dell'ordine e mezzi attrezzati dell'esercito presenti in strada al Parco Verde 24 ore su 24 per contrasto a spacciatori e delinquenti e per dare fiducia a cittadini che vogliono reagire. Altrimenti perdiamo tempo".