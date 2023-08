Insulti e minacce sul web nei confronti della premier in vista della visita nel comune del Napoletano: si temono proteste legate allo stop al sussidio. Solidarietà dal governo. Salvini: "Non ci facciamo intimidire". La segretaria del Pd Schlein: "Intollerabile" ascolta articolo

“Speriamo riman mort a Caivano", "lo spero pur io", "adda murì", "sicura che tornerai a casa?", "Lo sai che rischi 'SPUTI IN FACCIA'?", "altro che sputi... vieni vieni!". Sono alcune delle minacce social dirette alla premier Giorgia Meloni, in vista della sua visita a Caivano e legate allo stop al reddito di cittadinanza impresso dal suo governo. Meloni ha annunciato nel Cdm di lunedì scorso la decisione di recarsi a Caivano, per portare la vicinanza dello Stato alla cittadina finita sotto i riflettori per le ripetute violenze sessuali ai danni di due cuginette di 12 e 10 anni. Le proteste a Napoli per lo stop al Rdc Nella stessa giornata, a Napoli, dove si registra un alto numero di percettori del rdc, sono state registrate tensioni per una manifestazione a sostegno del reddito di cittadinanza, durante la quale i manifestanti hanno anche tentato di bloccare l'autostrada, mandando il traffico locale in tilt. Alla vigilia della visita della presidente del Consiglio al Parco Verde l'allerta a Palazzo Chigi è dunque alta.

La solidarietà del governo alla premier Immediate le attestazioni di solidarietà dai componenti del governo alla premier. "Solidarietà a Giorgia per le minacce. Nessuno di noi si farà intimidire da qualche delinquente: portiamo avanti il programma di governo per il quale gli Italiani ci hanno scelto. Senza paura, a testa alta" scrive Matteo Salvini sui suoi canali social. "Sono preoccupanti le minacce di morte nei confronti del presidente del Consiglio che domani sarà a Caivano per dimostrare la vicinanza dello Stato a quella comunità tanto colpita. Non ci lasceremo intimidire” scrive anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. "Con le minacce di morte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato superato ogni limite: parole gravissime che non possono essere derubricate a semplici attacchi social" dichiara anche la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. approfondimento Stupro di Caivano, la madre della 12enne: "Minacce dal quartiere"

Schlein: "Minacce non sono tollerabili". Conte: "Inaccettabile" La solidarietà alla premier arriva anche dall'opposizione. "Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili" afferma in una nota la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Messaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenza - prosegue - non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico". Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte parla di minacce "inaccettabili"e aggiunge: "Le critiche non sconfinino mai in odio".