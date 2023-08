Caivano, oggi visita Meloni. Allerta per minacce social alla premier

La presidente del Consiglio sarà oggi in visita al Parco Verde di Caivano, teatro degli abusi su due ragazzine. Rafforzate le misure di sicurezza, dopo le minacce via social che le sono arrivate per la stretta sul Reddito di cittadinanza

Le misure di sicurezza per la visita di Meloni

Le misure di sicurezza, che erano già alte, sono state innalzate ancora di più. Il dispositivo è stato messo a punto nel corso di un Comitato che si è svolto ieri in prefettura. La visita, secondo quanto si apprende, non dovrebbe protrarsi a lungo. Meloni incontrerà gli studenti dell'Istituto superiore “Francesco Morano”, nel Parco Verde. Non si sa, invece, se avrà modo di incontrare i familiari delle due cuginette stuprate. Né se ci sarà una sosta nella parrocchia del prete anti-clan don Maurizio Patriciello, simbolo della riscossa di Caivano. E non ci sono conferme su un possibile sopralluogo al "Delphinia sporting club", il centro sportivo devastato dall'incuria e dagli atti di vandalismo, teatro di alcune delle violenze commesse nei confronti delle due cuginette: è un complesso che Giorgia Meloni ha detto di voler ripristinare, affidandone la gestione alle Fiamme oro della Polizia di Stato. La premier, secondo quanto si è appreso, sarà accompagnata nella sua visita dal ministro dello Sport e i giovani Andrea Abodi e dal responsabile del Viminale Matteo Piantedosi.